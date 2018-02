Tommy e gli altri nelle scuole L'Aquila

ROMA, 12 FEB - Fa tappa a L'Aquila il tour "Tommy e gli Altri nelle Scuole", che porta il film "Tommy e gli Altri", dedicato al problema dell'autismo in Italia, in venti città italiane, offrendo altrettante proiezioni gratuite ad un totale di circa 5.000 studenti delle Scuole Secondarie di II grado. Dopo l'esordio a Firenze lo scorso venerdì, si è svolta oggi la proiezione nel capoluogo abruzzese, al cinema Movieplex, dove oltre 260 ragazzi hanno applaudito il film scritto da Gianluca Nicoletti con la regia di Massimiliano Sbrolla. Il progetto, supportato da Sky Italia in collaborazione con il Miur, è stato presentato in anteprima lo scorso novembre a Roma alla presenza della ministra dell'Istruzione, Università e Ricerca Valeria Fedeli, che ha definito il film "straordinario da tutti i punti di vista" e ricordato l'importanza di far conoscere a tutti questa realtà.