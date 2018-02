Una serie tv da Fiori sopra l'Inferno

ROMA, 12 FEB - Publispei, la casa di produzione guidata da Verdiana Bixio, ha acquisito i diritti di Fiori sopra l'inferno, il romanzo di Ilaria Tuti, pubblicato da Longanesi e tra i successi editoriali di inizio anno. Il romanzo diventerà una serie televisiva e sarà una coproduzione internazionale. Durante l'ultima Fiera del Libro di Francoforte, Fiori sopra l'inferno e' stato infatti uno dei titoli più contesi dagli editori internazionali ed è già stato venduto in 22 paesi del mondo. L'opera prima della scrittrice friulana ha scalato al suo esordio tutte le classifiche di vendita con tre edizioni in una settimana. Si tratta di un thriller ambientato a Travenì, un piccolo paesino delle Dolomiti friulane, che vede protagonista il commissario Teresa Battaglia, un personaggio femminile complesso e contraddittorio proprio come i boschi misteriosi, silenziosi e innevati in cui la storia si sviluppa.