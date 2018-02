Garrix torna in Italia, il 29/6 a Milano

ROMA, 12 FEB - Martin Garrix, giovane star della musica elettronica, hitmaker, musicista, compositore e produttore, torna in Italia per una nuova attesissima data venerdì 29 giugno al Milano Summer Festival Ippodromo Snai - San Siro. A 20 anni ha già venduto oltre 10 milioni di dischi, con Animals ha raggiunto un successo planetario e il #1 nella top 100 chart di Dj Mag. "In the Name of Love" con Bebe Rexha uscito nel 2016 (Sony Music International) raggiunge la vetta della top 100 of European Airplay Chart e conquista la terza posizione della US Dance/Mix Show Airplay chart. Sul palco dell'Amsterdam Dance Event (ADE) ha tenuto due show, uno per i maggiori di 18 anni e uno per tutte le età, in questa occasione pubblica anche 7 canzoni in 7 giorni per ringraziare tutti i suoi fan.