Torna poliedrico Ryan Murphy con 9-1-1

ROMA, 12 FEB - Il creatore è Ryan Murphy, uno dei più prolifici autori e produttori televisivi americani, tanto da essere soprannominato il re mida della serialità statunitense. Dal 13 febbraio, il martedì alle 21.05 su FoxLife (Sky,114) è di scena l'azione con la serie 9-1-1. Prende il titolo dal numero unico d'emergenza negli USA (appunto il 911). Nei 13 episodi di questa prima stagione vedremo le corse contro il tempo di polizia, paramedici e vigili del fuoco con un'unica parola d'ordine: agire prima possibile per evitare conseguenze irreparabili. Dopo il successo iniziale di Nip&Tuck e Glee, Murphy ha confermato il suo talento poliedrico con antologiche American Horror Story, American Crime Story (The assassination of Gianni Versace, è in onda in queste settimane su FoxCrime) e Feud. Con questa nuova serie ha scelto una narrazione di impianto più classico ma ancora una volta ha centrato il successo (9 milioni di spettatori a settimana negli USA) tanto da essere già rinnovata per una seconda stagione