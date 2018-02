Montalbano, torna l'energia di Beba

ROMA, 12 FEB - Pochi secondi, una battuta in siciliano, ma basta a trasmettere tutta la sua energia mediterranea. Attesissima riappare in tv Beba, la moglie di Mimì Augello, il vice del commissario Montalbano, in una delle due nuove puntate in onda stasera e il 19 su RaiUno (ore 21:25). Carmelinda Gentile torna nei panni del personaggio di Camilleri, sia pure per una breve apparizione. Vive da quasi tre anni ad Amsterdam dove, dopo un'esperienza ventennale con le rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa, la sua città, ha fondato Korego Theater. Si recita in italiano, ma non solo per gli italiani. La compagnia ha al suo attivo 7 produzioni e 2 progetti. La prossima data di "Coppia aperta quasi spalancata", di Franca Rame e Dario Fo, è sold out al Polanentheater. "Una soddisfazione - commenta Carmelinda in veste di regista - Il teatro di cui mi sento ambasciatrice, quello dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, cattura tutto il pubblico, per le emozioni date dal linguaggio, quello del corpo, dei suoni".