I versi di Conte con il Trio Debussy

PESCARA, 12 FEB - "Paolo Conte Chamber Music - Confusion mental fin de siècle" è il titolo del concerto che il Trio Debussy & Friends porta al Teatro Massimo di Pescara, venerdì 16 febbraio, per la Stagione dei Concerti della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara". La formazione è composta da Antonio Valentino al pianoforte, Piergiorgio Rosso al violino e Francesca Gosio al violoncello: con loro sul palco Massimo Pitzianti al bandoneon, alla fisarmonica e al clarinetto, Riccardo Balbinutti alle percussioni, Jino Touche al contrabbasso. Il programma del concerto, oltre ai brani composti da Paolo Conte, prevede l'Hommage a Paolo Conte di Massimo Pitzianti e il Trio in Re min. op 120 di Gabriel Faurè. "Un po' con la scusa che la letteratura per trio è limitata - afferma Paolo Conte - un po' perché i miei musicisti mi vogliono bene, un po' per la mia incoscienza, mi trovo ad essere l'autore del secondo tempo del concerto del Trio Debussy che festeggia il ventennale della sua fondazione.