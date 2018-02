Da Napoli San Valentino stories

NAPOLI, 12 FEB - L'amore non impossibile tra una buddista e un osservante ragazzo cattolico, quello difficile tra giovanissimi detenuti, ma anche quello paterno scoperto da due amici che il 14 febbraio si ritrovano mollati dalle rispettive fidanzate. Esce nelle sale italiane nel giorno della festa degli innamorati 'San Valentino Stories', film in tre episodi diretti dai debuttanti Antonio Guerriero, Emanuele Palamara, Gennaro Scarpato, soggetto di Alessandro Siani. Cinquanta copie di cui 35 in Campania, distribuzione della neonata Optima Entertainment, costola dell'azienda madre, produttori Alessandro ed Andrea Cannavale, per Run Film con Rai Cinema. Che Cupido sia nato a Napoli è l'assioma di un film dove protagonista è anche la città, con splendidi scorci e il suo mare, da Posillipo all'area Flegrea, sfondo da cartolina per un cast tutto napoletano.