Bundchen e Ferragni volti di Intimissimi

ROMA, 12 FEB - Intimissimi per la campagna Primavera/Estate ha scelto come protagoniste la top model Gisele Bundchen e l'influencer Chiara Ferragni. Per Empowered women, un vero storytelling dedicato alle donne di successo, il marchio di abbigliamento intimo ha scelto due donne dalla personalità differente, dotate di uno stile unico. Intimissimi ha individuato in Gisele e Chiara, due donne di carattere che grazie alla loro forza hanno lasciato un segno. Gisele ha rivoluzionato il mondo delle passerelle con la sua bellezza non convenzionale, fino a reinventarsi in imprenditrice di successo e attivista impegnata nella salvaguardia dell'ambiente e non per ultima mamma. Chiara è stata tra le prime a credere nelle potenzialità del digital nel mondo del fashion, creandosi su misura una professione che oggi le ha permesso di diventare la fashion influencer più rilevante al mondo oltre che una designer e una business woman. Le due modelle indossano gli iconici capi Intimissimi, e i nuovi reggiseni Elena ed Eleonora.