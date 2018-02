The Nineties al via serie su Sky Arte

ROMA, 12 FEB - Il mondo si stava appena riprendendo dalla caduta del Muro di Berlino, quando una nuova serie di eventi scosse il panorama mondiale: la caduta del comunismo nell'est europeo, la liberazione di Nelson Mandela in Sud Africa, la riunificazione della Germania, la Guerra del Golfo e la dissoluzione dell'Unione Sovietica. Arriva il 13/2 alle 21.15, in esclusiva su Sky Arte HD (canali 120 e 400 di Sky) la serie in otto episodi The Nineties, prodotta da Tom Hanks e Gary Goetzman. Dopo le precedenti stagioni dedicate agli anni '60, 70 e '80, scopriamo il decennio che ha preparato il mondo di oggi, rivivendo le presidenziali che videro affrontarsi George H. W. Bush e George Clinton, l'avanzare della tecnologia e l'orrore del terrorismo, l'ascesa dell'hip hop, i conflitti interrazziali e la nascita di una nuova era tv. Una delle rivoluzioni più profonde sarà quella tecnologica, con internet e la rete globale, che vede come protagonisti Bill Gates e Steve Jobs , Il primo episodio di The Nineties è dedicato alla tv.