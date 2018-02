Custo sfila a NY poi arriva linea bimbi

NEW YORK, 12 FEB - Custo Barcelona entra nel mondo della moda bambino grazie a una partnership con il Gruppo Casillo, annunciata durante la New York Fashion Week, che vede l'unione di due realtà leader nei propri settori: Custo nell'espressione di uno stile cosmopolita e il Gruppo Casillo di San Giuseppe Vesuviano nella creazione di abbigliamento per bambini di qualità. Il brand dei fratelli Custo e David Dalmau, presenza immancabile sulle passerelle di New York dal 1997, ha mandato in passerella ai Pier 59 Studios tanti abiti, sia mini che maxi, all'insegna del motto "Yes, this is me". Custo e' rimasto l'ultimo marchio spagnolo che sfila a New York durante Fashion Week. Il lancio del brand bambino si aprirà invece con la Spring/Summer 2019 e la preview sara' a giugno, durante Pitti Bimbo: estetica fedele al mood Custo con l'esplosione solare di allegria da indossare, colori forti e decisi che evocano un fantastico mondo tropicale e stampe mix and match, il tutto in versione bambini