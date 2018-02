I 25 anni de Il Castoro, al top Schiappa

ROMA, 12 FEB - Il Castoro, la casa editrice della Schiappa, compie 25 anni e li festeggia con oltre 490 titoli dedicati al cinema e più di 400 titoli in area ragazzi. Per il compleanno, e in occasione di Tempo di Libri, dal 5 al 7 marzo porte aperte della casa editrice a scuole, pubblico, bibliotecari, librai, editor e a tutti coloro che vorranno brindare. La serie d'oro Diario di una Schiappa di Jeff Kinney, pubblicata in Italia nel 2008, è diventata un successo inarrestabile con oltre 4 milioni di copie vendute solo nel nostro Paese e oltre 200 milioni di copie nel mondo. Oltre il 15% delle copie di libri venduti in Italia nella fascia 10-13 anni sono titoli di Diario di una Schiappa. Nata il 13 febbraio 1993 come casa editrice specializzata in libri di cinema, Editrice Il Castoro ha affiancato nel corso degli anni la pubblicazione di libri per bambini e ragazzi, che rappresentano oggi l'area più importante. Nel tempo è cresciuta fino a divenire un medio editore, quinto per volume d'affari nell'editoria per ragazzi.