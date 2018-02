Scorsese firmerà serie tv su antica Roma

LONDRA, 12 FEB - La grande passione di Martin Scorsese per l'Italia e la sua storia lo ha spinto a intraprendere una nuova avventura per il piccolo schermo. Come si legge sul sito del Guardian, il regista americano sarà in Italia l'anno prossimo per girare 'The Caesars', una serie tv sui grandi personaggi dell'antica Roma, a partire da un giovane Giulio Cesare, che ha tutti gli ingredienti del 'kolossal'. Lo sceneggiatore è il britannico Michael Hirst, già autore di serie come 'Vikings' e 'The Tudors', due successi planetari. Del nuovo programma sono già stati realizzati l'episodio pilota per la prima serie e l'idea, secondo il Guardian, è che vengano realizzate diversi stagioni per un ambizioso progetto destinato ad andare avanti per anni. "Scorsese è fortemente appassionato di storia romana, da tempo voleva realizzare questo progetto", ha detto Hirst al giornale inglese.