Disegni di fumettiste per campagna Prada

ROMA, 13 FEB - Fumettiste e illustratrici scendono in campo con i loro disegni nella nuova campagna Prada Donna Primavera/Estate, Real Life Comix, Donne secondo le donne. La nuova identità visiva di 365 dedicata alla nuova collezione presenta una nuova visione della femminilità e del femminismo. I lavori di Brigid Elva, Jolle Jones, Stellar Leuna, Giuliana Maldini, Natsume Ono, Emma Ríos, Trina Robbins, Fiona Staples e l'archivio di Tarpé Mills, creatrice della prima supereroina, sono riprodotti sugli abiti e usati come sfondi per le immagini. A loro volta sono reinterpretati dall'occhio e dalla mano di Miuccia Prada. La loro funzione è duplice: oltre a sottolineare il design degli abiti, l'identità della collezione, queste grafiche conferiscono a ogni immagine un carattere allegorico. Come le donne che rappresentano, queste immagini non sono passive ma potenti. Grafiche bidimensionali, volti, luoghi, interrompono il passaggio delle modelle in primo piano, diventando una realtà in 3D. Le foto sono di Willy Vanderperre.