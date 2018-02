Turlington volto H&M Conscious Exclusive

ROMA, 13 FEB - La settima collezione H&M Conscious Exclusive continua a promuovere la sostenibilità e l'innovazione nel mondo della moda con capi e accessori realizzati in materiali riciclati dal recupero di reti da pesca, vecchi candelabri e scarti in nylon. Quest'anno la collezione rende omaggio al movimento svedese Arts and Crafts in particolare all casa-atelier degli artisti svedesi Karin e Carl Larsson, vissuti a cavallo tra Ottocento e Novecento. La novità sono i materiali sostenibili come l'argento riciclato, l'Econyl, fibra derivante da materie prime 100% rigenerate, il Tencel, il poliestere riciclato, il lino biologico. La collezione sarà disponibile dal 19 aprile 2018 online sul sito di H&M e in alcuni punti vendita nel mondo. La campagna, realizzata dal noto fotografo Mikael Jansson e ha come protagoniste Giedr Dukauskait e Aamito Lagum, e la top model Christy Turlington Burns, fondatrice dell'organizzazione per la salute delle mamme Every Mother Counts.