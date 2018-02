Montalbano top, la più vista di sempre

ROMA, 13 FEB - E' l'episodio del Commissario Montalbano più visto di sempre quello andato in onda lunedì 12 febbraio su Raiuno, "La giostra degli scambi", che ha segnato il ritorno delle due nuove inchieste del poliziesco tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri, interpretato da Luca Zingaretti. Il 19 febbraio il nuovo episodio inedito, Amore La fiction trasmessa su Rai1 ha realizzato 11 milioni 386 mila spettatori con il 45.1%. Batte così il record della più vista finora detenuto da Come voleva la prassi, 11 milioni 268.000 (44.1%), in onda nel marzo 2017.