San Valentino: premi a lettere Giulietta

VERONA, 13 FEB - Per San Valentino, l'appuntamento con l'amore è anche a Verona, terra di Giulietta e Romeo, per l'evento clou dedicato alle "lettere a Giulietta", che a migliaia arrivano da tutto il mondo negli uffici del Club a lei dedicato. La giuria, composta dalle "Segretarie di Giulietta" che da anni si occupano di questo straordinario fenomeno epistolare dando una riposta personale a ogni messaggio, ha scelto le tre missive più belle. Le lettere sono a firma di Christoph Hartwig, Monica Gomez Delgado e Gisele Fialho Mota che arriveranno da Germania, Spagna e Brasile per ricevere venerdì 16 febbraio, nella suggestiva cornice della casa di Giulietta, il premio dedicato alle lettere d'amore. Il premio Cara Giulietta, che quest'anno giunge alla sua 25/a edizione, è strettamente collegato al Premio letterario internazionale "Scrivere per Amore" promosso dal Club di Giulietta per valorizzare i migliori intrecci fra amore e scrittura.