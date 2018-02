Tv, Manuel Agnelli la cultura a modo mio

MILANO, 13 FEB - Un programma cucito su misura per Manuel Agnelli che dal 22 febbraio sbarca su RaiTre, in seconda serata, per parlare di musica e cultura con le cinque puntate di 'Ossigeno'. Nel programma condotto dal leader degli Afterhours, che con la partecipazione ad X Factor nei panni di giudice ha raggiunto visibilità e popolarità anche per il pubblico televisivo, ci saranno ospiti come Joan As Police Woman, Claudio Santamaria, lo scrittore Paolo Giordano e molti altri ancora da svelare. "Metto a frutto la visibilità che mi ha dato X Factor - ha detto Agnelli - per portare il mio modo di vedere musica e cultura ad un pubblico generalista in televisione".