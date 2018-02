Piccoli e medi editori al Buk Festival

MODENA, 13 FEB - Il Modena Buk Festival, rassegna della piccola e media editoria, si appresta alla sua 11/a edizione (23-25 marzo), organizzato quest'anno nel cuore della città, con una tensostruttura allestita in piazza XX Settembre. Un centinaio circa i protagonisti della scena editoriale italiana che arriveranno a Modena per annunciare le loro novità e anteprime 2018. Circa 30mila le presenze della scorsa edizione, in occasione del decennale del Festival. Oltre al BUK_expo 2018, sono confermati eventi culturali, incontri e anteprime editoriali, cinematografiche e teatrali, previste in varie sedi del centro storico. Domenica 25 marzo debutta al Teatro San Carlo il documentario 'Vorrei dire ai giovani. Gina Borellini, un'eredità di tutti', un omaggio alla modenese Borellini, staffetta partigiana catturata e torturata, fra le prime donne elette alla Camera nel 1948 e tra le fondatrici dell'Unione Donne Italiane. L'anteprima per la stampa è in programma il 27 febbraio alla Casa del Cinema di Roma.