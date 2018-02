Jovanotti e Zagor, una storia a fumetti

ROMA, 13 FEB - Zagor, il grande eroe nato nel 1961 dalla penna di Guido Nolitta (nome d'arte di Sergio Bonelli), sinonimo di Avventura a fumetti, capace di entusiasmare intere generazioni, conta un fan d'eccezione: Lorenzo Jovanotti. Oggi, Sergio Bonelli Editore ricambia l'affetto di Lorenzo "trasportandolo" a Darkwood, regno dell'immaginazione e della fantasia, a incontrare lo "Spirito con la Scure": uno che, come lui, "non ha radici, ma piedi per camminare". Così è nata la storia a fumetti con protagonisti Zagor e Jovanotti: un piccolo racconto realizzato con la stessa passione che ogni giorno caratterizza questo lavoro così particolare, che mescola creatività artistica e alto artigianato. Un nuovo regalo dall'etereo mondo della fantasia, un po' come costruire dal nulla una canzone. L'albo speciale intitolato "Il richiamo della Foresta" verrà allegato in omaggio al numero 683 di Zagor, in tutte le edicole a partire dal 2 marzo 2018.