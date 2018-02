La fantasia al Children's Book Fair

MILANO, 13 FEB - In un mondo che presenta talvolta aspetti crudi e anche orribili la realtà può essere raccontata, con fantasia e sperimentazione, con libri e illustrazioni per bambini e ragazzi: un universo immaginario ma anche di contenuti concreti che portano i non ancora adulti in una strada di cultura e di conoscenza oggi sempre meno percorsa dai loro genitori. E' questa, in sintesi, la proposta della 55/ma edizione del Bologna Children's Book Fair 2018 che si terrà nel capoluogo emiliano dal 26 al 29 marzo. La rassegna che va dalla scrittura tradizionale al digitale - rivolta a editori, autori, illustratori, insegnanti, in due parole ai professionisti - è stata presentata oggi a Milano. In oltre 20 mila metri quadrati nei padiglioni di Bologna Fiere, 1.300 espositori provenienti da oltre 70 nazioni proporranno migliaia di volumi che raccontano culture 'altre' e genti diverse valorizzando la vocazione internazionalista. Ospite d'onore quest'anno è la Cina.