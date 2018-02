Mozione per cittadinanza Taranto a Toffa

TARANTO, 13 FEB - Una mozione è stata presentata da alcuni consiglieri comunali di Taranto con la richiesta di assegnazione della cittadinanza onoraria a Nadia Toffa, la "Iena" che ha lanciato a livello nazionale la campagna per la raccolta fondi con la vendita delle magliette "Ie jesche pacce pe te" in favore del reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale SS. Annunziata di Taranto. Recentemente la conduttrice, che ha svelato di aver avuto il cancro, ha detto che tornerà ad occuparsi presto dei problemi del capoluogo ionico. L'ex candidato sindaco Luigi Romandini, presidente di "Pietre Vive per Taranto", ricorda di aver proposto la cittadinanza onoraria per Toffa nel marzo del 2017. "Mi fa piacere che la mia proposta abbia fatto breccia - afferma - e mi auguro che il sindaco e il Consiglio decidano di assegnarle questo riconoscimento. Nadia Toffa ha dimostrato una rara sensibilità verso le problematiche della nostra città, soprattutto in favore dei più esposti e indifesi".