Chanel 25 mln euro restauro Grand Palais

ROMA, 13 FEB - Bruno Pavlovsky, fashion chairman di Chanel ha annunciato che la maison contribuirà con 25 milioni di euro al restauro e alla ristrutturazione del Grand Palais, simbolo dell'innovazione architettonica a Parigi sin dalla sua creazione, ma anche teatro di tante sfilate di Chanel dal 2005. Costruito per l'Esposizione Universale del 1900, il Grand Palais è uno dei monumenti storici più grandi d'Europa, nonché un luogo legato a Chanel e alle sue sfilate a cui ha fatto da cornice trasformato di volta in volta dalle straordinarie scenografie create dal direttore artistico della maison, Karl Lagerfeld, in occasione delle sfilate di pret-à-porter e haute couture. Il progetto di ristrutturazione che dovrebbe iniziare nel dicembre 2020 e culminare nel 2024, con una parziale riapertura nel 2023, avrà un costo totale di 466 milioni di euro, secondo quanto ha annunciato ieri la ministra francese della Cultura, Francoise Nyssen. Chanel è sponsor esclusivo del progetto.