La Roma del bibliofilo Rossetti all'asta

ROMA, 13 FEB - E' tutta dedicata a Roma la biblioteca di Sergio Rossetti, bibliofilo e collezionista milanese, morto nel 2013, che il 20 febbraio Sotheby's Milano propone in asta, la prima in Italia interamente dedicata a libri sulla città eterna. A partire dal XV secolo, la biblioteca di Rossetti - che si è trasferito a Roma nel 1960 e ha seguito tutta la vita questa passione - racconta gli aspetti artistici, archeologici, architettonici e di costume della città eterna per un totale di 650 lotti tra cui oltre 120 guide dal '500 all'800, mappe e tavole incise. Nella raccolta spiccano i grandi classici dell'architettura romana, da Fontana a Borromini ad Andrea Pozzo. In asta andranno esemplari perfettamente conservati come il volume, Carlo Fontana Templum Vaticanum et ipsius origo.. (Roma, 1694), la più completa opera per apparato iconografico e descrittivo sulla Basilica Vaticana e la sua costruzione (79 tavole incise da Alessandro Specchi su disegni di Fontana).