Il dopo Sanremo Rai da fiction a Corrida

ROMA, 13 FEB - Il ritorno della Corrida su Rai1, The Voice of Italy, e Il Commissario Schiavone su Rai2, Ricca anche l'offerta di Rai3 come la serata evento per i 40 anni dal rapimento di Aldo Moro e Cyrano di Gramellini. Chiuso Sanremo, ha debuttato il commissario Montalbano con Luca Zingaretti con La giostra degli scambi miglior risultato di sempre con 11,3 milioni di spettatori ed uno share del 45%. In attesa del secondo tv movie dal titolo 'Amore' in onda lunedì 19, grande attesa per il biopic in due prime serate 'Principe Libero' su Fabrizio de Andrè (Luca Marinelli) stasera e domani, 13 e 14/2. All'Ariston al via dal 16/2 SanremoYoung (con Antonella Clerici) talent per giovanissimi. Da martedì 20 invece la fiction "E' arrivata la felicità 2" con Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi, Alessandro Roja. Rai3 il 22 in seconda serata di Manuel Agnelli in Ossigeno. Il 26 su Rai1 la fiction La mossa del cavallo - C'era una volta Vigata ispirata romanzo di Andrea Camilleri con Michele Riondino ambientata nel 1877.