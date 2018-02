In 3d virtual tour di Roma Antica

TRIESTE, 13 FEB - Una versione in 3D del museo "Radici del Presente", la collezione archeologica delle opere di età romana-imperiale esposta nella sede di piazza Venezia. E' quanto realizzato da Assicurazioni Generali. Il Virtual Tour - si legge in una nota - consente "una visita a 360 gradi di tutte le sale del museo, in italiano e in inglese. E' possibile rivivere la storia dell'area compresa tra il Foro di Traiano e le pendici del Campidoglio, l'evoluzione di Piazza Venezia - con un punto di vista unico sulla Colonna Traiana - il culto delle divinità domestiche e il rapporto con il mondo dei defunti. Il percorso virtuale è arricchito da numerose schede tematiche e video per approfondire la conoscenza della cultura romana e dei singoli manufatti".