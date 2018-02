Ivana Spagna, mie visioni inspiegabili

ROMA, 14 FEB - "Vi è mai capitato di pensare a una persona che non vedete da tempo e poi incontrarla per strada? Vi è mai capitato di vedere in sogno situazioni che si sono poi trasformate in realtà? O di avere avuto, sempre in sogno, un contatto con i vostri cari defunti? E di vedere un'entità, uno spirito, un fantasma?" A Ivana Spagna è capitato tante volte di vivere episodi, privi di spiegazione razionale, che ora ha deciso di raccontare in un libro. "Sarà capitato anche a te" (Edizioni Lswr), presentato a Sanremo, è la sua raccolta di sogni premonitori, eventi "miracolosi" e visioni di entità non umane che la cantante ha vissuto. La cantante, 63 anni, regina delle classifiche anni '80, disco d'oro alla carriera nel 2006 per aver superato gli 11 milioni di dischi venduti, sa che il rischio che si corre è "essere presi per matti. L'ho sempre temuto - dice nella prefazione - ma mi sono fatta coraggio e ho deciso di iniziare a raccontare tutti i fatti strani che ho vissuto". Fatti più comuni di quanto si immagini.