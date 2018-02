A teatro, Preziosi, Marchioni, Barra

ROMA, 14 FEB - Alessandro Preziosi in 'Vincent Van Gogh. L'odore assordante del bianco' di Stefano Massini e Vinicio Marchioni con Francesco Montanari in 'Uno Zio Vanja' da Cechov, tutti a Roma; il debutto di 'Mary Poppins' in musical e il ritorno in tour del kolossal 'Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo', a Milano; 'Night Bar' che Valerio Binasco dirige dai racconti del Premio Nobel Harold Pinter, tra Prato e Genova, e la coppia Nando Paone-Peppe Barra nel 'Don Chisciotte della Pignasecca' di Maurizio De Giovanni, a Napoli; fino a Geppi Cucciari mattatrice di 'Perfetta', a Grosseto: sono alcuni degli spettacoli teatrali in cartellone nel prossimo week end.