Ammore e Malavita, 15 candidature David

ROMA, 14 FEB - Ammore e Malavita dei Manetti Bros vola nelle candidature dei David di Donatello e si colloca a quota 15. A seguire Napoli Velata di Ferzan Ozpetek con 11. Bene Nico di Susanna Nicchiarelli con 8, insieme a La tenerezza di Gianni Amelio e The Place di Paolo Genovese. Infine A ciambra di Jonas Caprignano e Gatta Cenerentola, il film d'animazione diretto da Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone si collocano a quota 7. Questi i film che hanno ottenuto più candidature ai David di Donatello 2018, annunciate a Roma a Viale Mazzini. Questa edizione, la 62/ma, vedrà quest'anno il ritorno della premiazione in Rai dopo la pausa Sky. La cerimonia di premiazione è in programma su Rai1 in prima serata dagli studi De Paolis il 21 marzo con la conduzione di Carlo Conti.