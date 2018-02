Far East Udine, Brigitte Lin ad apertura

UDINE, 14 FEB - La diva interprete di 'Hong Kong Express' di Wong Kar-wai, Brigitte Lin Ching Hsia, sarà l'ospite d'onore per l'apertura ufficiale della ventesima edizione del Far East Film Festival, rassegna internazionale del cinema asiatico, in programma dal 20 al 28 aprile prossimi a Udine. Fu proprio la pellicola di Wong Kar-wai a caratterizzare la prima edizione di quello che allora si chiamava "Hong Kong Film Festival", organizzato dal Centro espressioni cinematografiche di Udine, e che si espanse come rassegna dell'intero Estremo Oriente. In occasione della ventesima edizione, la protagonista di quella pellicola riceverà anche il "Gelso d'Oro". Considerata la "dea" del cinema di Taiwan e di Hong Kong, dai primi anni Settanta fino a metà degli anni Novanta, Brigitte Lin Ching Hsia vanta una filmografia imponente con oltre 100 titoli, tra melodrammi sentimentali e wuxia, thriller e sperimentazioni anticonformiste, che il Far East Film Festival presenterà in retrospettiva.