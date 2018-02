Toscani firma nuova campagna Benetton

ROMA, 14 FEB - Fiori, colori, libertà e diversità etnica sono i temi che hanno ispirato la nuova campagna United Colors of Benetton firmata da Oliviero Toscani, artefice di tante campagne storiche del marchio di Ponzano Veneto a cui è stato legato dai primi anni Ottanta e con cui ha ripreso a collaborare dallo scorso anno. Margherite, rose, garofani, girasoli, la nuova collezione Primavera/Estate pullula di stampati floreali, che nelle immagini sono indossati da uomini, donne e bambini di diverse etnie. Fiori anche sulle teste, in mano, al collo e nei taschini. Lo stile fotografico è quello inconfondibile di Oliviero Toscani. Facce pulite che celebrano la diversità etnica e di genere. Styling sgargiante tra tessuti batik e stampe esclamative, righe orizzontali e maglie girocollo, completi blu e tutù colorati. Tanti i colori che si mescolano a materiali diversi in uno styling mix & match senza regole precise, in uno stile punk chic, hippie e casual. Un modo di vestire libero e creativo.