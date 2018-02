A Hazanavicius France Odeon-Foglia d'oro

PARIGI, 14 FEB - Due studenti fiorentini hanno consegnato, in una cerimonia a Parigi, il premio France Odeon-Foglia d'Oro dei giovani al regista Michel Hazanavicius per 'Le Redoutable", distribuito in Italia con il titolo 'Il mio Godard'. La pellicola, presentata a Cannes e premiata nella nona edizione del Festival francese di Firenze (19-22 ottobre 2017) e interpretata da Louis Garrel, Stacy Martin e Berenice Bejo, è stata premiata da una giuria di 7 studenti fiorentini del Liceo internazionale Machiavelli Capponi. In particolare, i ragazzi hanno apprezzato l'idea di raccontare il '68 e la storia d'amore Godard-Wiazemsky con ironia. "E' stato per me un grande piacere - ha commentato Hazanavicius - che a premiarmi siano stati dei giovani. E' la dimostrazione che si tratta di un film che può essere apprezzato da tutti, anche se tratta temi che a prima vista potrebbero sembrare ostici, Maggio 68, Godard. Loro hanno potuto apprezzarlo anche senza avere il background".