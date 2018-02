"Tutta l'Umbria una mostra" a Perugia

PERUGIA, 14 FEB - Nel 2018 si celebrano i cento anni della Galleria Nazionale dell'Umbria che vanta una collezione di capolavori di artisti come Duccio, Beato Angelico, Piero della Francesca, Pintoricchio, Perugino e Pietro da Cortona. Molte sono le iniziative previste per celebrare l'evento pensate per valorizzare l'arte della regione, con una particolare attenzione alla raccolta della Galleria. La prima in ordine di tempo è l'esposizione "Tutta l'Umbria una mostra", in programma dall'11 marzo al 10 giugno. La rassegna, curata da Cristina Galassi e Marco Pierini, prende spunto dalla storica "Mostra d'antica arte umbra" del 1907, la più imponente mai organizzata nella regione e presenta circa 130 opere di autori quali Arnolfo di Cambio, Gentile da Fabriano, Niccolò di Liberatore, Benozzo Gozzoli, Matteo da Gualdo, Pintoricchio e Perugino, riproponendo, con un allestimento progettato da Daria Ripa di Meana e Bruno Salvatici, la sorprendente ricchezza dell'arte che fiorì in Umbria tra Medioevo e Rinascimento.