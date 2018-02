Kors, iconico-eclettico, il mio amarcord

NEW YORK, 14 FEB - Una lettera d'amore a New York. Un Amarcord ispirato alla Carrie di "Sex and the City", Audrey Hepburn in "Sabrina", Rihanna, Courtney Love, Zendaya e la Gwyneth Paltrow di "Royal Tenenbaums" ma con una leggerissima pelliccia ecologica frutto di due anni di test portata al posto del visone sopra l'abito sottoveste. Nel Vivian Beaumont Theatre di Lincoln Center, un'edificio disegnato dal leggendario architetto Eero Saarinen, Michael Kors ha mostrato una antologia "delle sue cose preferite". Iconico/eclettico e' il leitmotiv di una collezione all'insegna della diversità': dall'eta' delle modelle, dai 16 ai 48, alle taglie, da extra-small a 56. Lo stilista ha proposto un guardaroba dallo stile personale: tartan e strisce, grandi fiori romantici e i pois, golf a motivi Fair Isles portati sopra i pantaloni di seta del pigiama maschile, argyle a rombi impreziositi di fiori di paillettes.