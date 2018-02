Annalisa saluta suo passato, Bye Bye

MILANO, 15 FEB - E' un saluto a tutto quello che c'è stato fino ad oggi, prima di intraprendere una strada nuova, quello cantato da Annalisa nel nuovo album in uscita domani. Con una scaletta di sedici nuove canzoni, compresa 'Il mondo con te' presentata la scorsa settimana al Festival, il lavoro da studio del ligure racconta per intero di un cambiamento, umano prima di tutto, che inevitabilmente è andato ad influenzare il volto artistico di Annalisa. "Ho salutato il passato - ha riferito - ma senza rancore, anzi, con molta gratitudine per tutto quello che mi ha dato. Adesso voglio fare solo quello che mi rende felice". (ANSA).