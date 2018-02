Al Forte Bard migliori foto natura 2017

AOSTA, 15 FEB - Parte domani dal Forte di Bard, in Valle d'Aosta, il tour italiano della 53/a edizione del Wildlife Photographer of the Year, il più importante riconoscimento dedicato alla fotografia naturalistica promosso dal Museo di storia naturale di Londra. Nella roccaforte sabauda trasformata in museo saranno esposte fino al 10 giugno le cento foto, vincitrici delle 16 categorie del premio, che meglio hanno raccontato nel 2017 la straordinaria bellezza della natura, ma anche l'incomprensibile crudeltà dell'uomo nei confronti dell'ambiente. Il vincitore assoluto di quest'anno è infatti il fotografo sudafricano Brent Stirton con l'immagine shock di un rinoceronte ucciso e mutilato del suo corno. Il miglior scatto della categoria giovani è dell'olandese Daniël Nelson. Cinque gli italiani premiati: Stefano Unterthiner (finalista The Wildlife Photojournalist Award: Story e Urban Wildlife), la giovanissima Ekaterina Bee (10 Years and under), Marco Urso, Hugo Wasserman e Angiolo Manetti.