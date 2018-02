Carnevale Putignano, 17/2 ultima sfilata

PUTIGNANO (BARI), 15 FEB - La 624ª edizione del Carnevale più lungo d'Europa, il Carnevale di Putignano, si chiuderà sabato 17 febbraio con la quarta e ultima sfilata dei carri, delle maschere e dei gruppi mascherati e la proclamazione dei vincitori. La sfilata - dedicata al tema degli 'Eroi' - era in programma martedì scorso ed è stata rinviata a sabato a causa del maltempo. Inizierà alle 19.00 e sarà festa fino a mezzanotte, quando l'ultimo rintocco della Campana dei Maccheroni decreterà la conclusione. La parata dei sette giganti in cartapesta si chiuderà con il Funerale del Carnevale. Un corteo funebre sfilerà al seguito del caro estinto (il Carnevale) rappresentato da un maiale in cartapesta, simbolo degli eccessi del periodo carnascialesco, alla fine bruciato. Seguirà, in Largo Porta Nuova, la premiazione dei vincitori dell'edizione numero 624 di ogni categoria prevista: carri allegorici, maschere di carattere e gruppi mascherati. (ANSA).