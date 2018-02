Londra, arte-musica per malattie mentali

LONDRA, 15 FEB - Una tre giorni di arte e musica per scopi benefici viene organizzata a Londra dalla onlus Angelo Azzurro, associazione animata da Stefania Calapai e fondata nel 2009 con l'obiettivo di superare lo stigma della malattia mentale. L'appuntamento centrale è l'inaugurazione oggi della mostra 'New Road', a cura di Ludovica Palmieri e realizzata nel centro per l'arte contemporanea No.20 Gallery. Sono protagonisti i tre artisti che da tempo collaborano con l'associazione, Giovanni Calemma, Barbara Salvucci e Luca Guatelli, oltre alle opere realizzate dai pazienti selezionate dal progetto "Uno sguardo nuovo" e una sessione dedicata ad opere messe in palio per sostenere il gruppo no profit. Nella tre giorni, parte del progetto chiamato 'A-Head', che coinvolge artisti, musicisti e stilisti, è prevista anche una festa in musica e una cena per promuovere l'attività dell'associazione.