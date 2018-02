Mostra copertine 2017 a Tempo di Libri

ROMA, 15 FEB - Artistiche, commerciali, funzionali. Le copertine di libri raccontano a loro volta una storia. Una selezione di 60 fra le migliori uscite in Italia nel 2017 (dal 1 gennaio 2017 all'8 gennaio 2018), saranno in mostra a 'Tempo di libri', la fiera dell'editoria che si svolgerà dall'8 al 12 marzo a Milano. Scelte da una giuria di 20 specialisti, le copertine si potranno vedere a 'Buona la prima', l'esposizione ideata e curata dal giornalista Stefano Salis - che da anni si occupa di grafica editoriale e cura la rubrica settimanale Cover Story sul Sole 24 Ore. La giuria assegna anche un 'Premio della critica' alla migliore copertina che è andato a 'Viaggio in Islanda (La Grande Illusion) di Guido Scarabottolo. Ora la parola passa al pubblico che potrà esprimere la sua preferenza sul minisito appositamente allestito su tempodilibri (http://www.tempodilibri.it/it/buona-la-prima/) dove si trovano le copertine. Si può votare una sola cover fino al 7 marzo. I risultati il 12 marzo a 'Tempo di libri'.