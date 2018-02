Domus Aurea, lavori sala Achille a Sciro

ROMA, 15 FEB - Cinque mesi di lavori, microtrapani, laser, ed eccolo lì Ulisse, che 2000 anni dopo scova di nuovo Achille, nascosto da Teti per salvarlo dal destino già scritto. Poco più sotto c'è anche la donna offerente, tra l'oro che disegna i profili dei capelli e delle vesti e quei segni lasciati dalle gemme preziose incastonate nelle grottesche. Sono i risultati dei lavori di pulitura, messa in sicurezza e consolidamento della Sala di Achille a Sciro, meraviglia della Domus Aurea di Nerone, accanto alla Sala Ottagona, sponsorizzati con 100 mila franchi svizzeri dalla Fondazione Isabel & Balz Baechi. "Un assaggio di quello che potremo ritrovare alla Domus Aurea", quando si avvierà il restauro dei 25 mila metri quadri di superficie pittorica, racconta la direttrice dell'Area archeologica del Colosseo, Alfonsina Russo, presentando i risultati dei lavori eseguiti su due tasselli della sala. Per ora si lavora al "monitoraggio" e alla "messa in sicurezza" dei decori. Ma intanto "ci sono altri sponsor in lista".