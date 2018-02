E' arrivata la felicità irrompe malattia

ROMA, 15 FEB - La felicità è arrivata, ma ha messo il cartello 'torno subito', sintetizza Claudia Pandolfi. Mentre per Claudio Santamaria la "cosa interessante di questa seconda stagione è il post favola. Ci sono problemi quotidiani, prove difficili da affrontare con determinazione, ma alla fine trionfa l'amore". I due attori sono i protagonisti - Orlando e Angelica - di 'E' arrivata la felicità' - che a due anni e mezzo di distanza torna su Rai1 e va in onda il 20 e 21 febbraio e poi dal 27 febbraio ogni martedì, per un totale di 12 prime serate. Con la regia di Francesco Vicario, è una coproduzione Rai Fiction-Publispei, ideata da Ivan Cotroneo, che l'ha scritta con Stefano Bises e Monica Rametta. Una commedia brillante per sognare e riflettere su come la vita possa sorprendere e regalare ogni giorno nuove forti emozioni, anche quando tutto appare difficile. Nel Cast Alessandro Roja, Lunetta Savino, Ninetto Davoli, Giulia Bevilaqua, Fedrica De Cola, Massimo Wertmuller, Lorenza Indovina, Tullio Soleghi, Tezeta Abraham.