Anthology Lab, antologia europea under20

ROMA, 15 FEB - Festivaletteratura di Mantova lancia Anthology Lab, un'antologia europea under 20 nell'ambito del progetto europeo Read On-Reading for Enjoyment, Achievement and Development of Young people. Cosa succederebbe se fossero i ragazzi a compilare una loro antologia? Quali testi proporrebbero? Parte da qui l'invito di Festivaletteratura ai ragazzi dai 14 ai 19 anni a cimentarsi nella realizzazione di un'antologia rivolta ai giovani lettori attingendo alle letterature di tutto il mondo: dai generi tradizionali ai più recenti, dai classici agli esordienti. Per tre anni, a partire dal 2018, i ragazzi dei quattro paesi che partecipano ad Anthology Lab - Italia, Norvegia, Portogallo e Regno Unito - saranno chiamati a prendere parte alla redazione collettiva di un'antologia, proponendo le letture per loro più significative in base al tema, alla forma letteraria o al genere scelto per la raccolta di ciascun anno. Tutti i dettagli del bando per partecipare su www.festivaletteratura.it/anthologylab.