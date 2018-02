Prima Expo arte contemporanea in Armenia

ROMA, 15 FEB - Sarà la prima Esposizione internazionale d'arte contemporanea in Armenia, a cui parteciperanno tanti artisti internazionali e si svolgerà nelle sedi più prestigiose di Yerevan, come il Teatro Nazionale Accademico dell'Opera e del Balletto di Alexander Spendiaryan, il Centro delle Arti Cafesjian, l'Unione degli Artisti Armeni, dal 25 settembre al 25 ottobre. L'evento della "Fondazione Arte Contemporanea" ha il patrocinio del ministero della Cultura armeno e del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo italiano, oltre al supporto del ministero degli Esteri armeno. Alla conferenza stampa di presentazione svoltasi a Yerevan sono intervenuti il ministro della Cultura Armeno, Armen Amiryan, il viceministro degli Affari Esteri Armeno, Robert Harutyunyan, l'ambasciatore della Repubblica Italiana in Armenia, Giovanni Ricciulli, il direttore della Fondazione d'Arte Contemporanea, Stefano Apuzzo.