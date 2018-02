Letteratura e Musica, due nuovi Treccani

ROMA, 15 FEB - Sono dedicati a Musica e Letteratura i due nuovi prestigiosi volumi della Treccani che arricchiscono e completano l'opera 'Il contributo italiano alla storia del pensiero'. 'Musica' è diretto da Sandro Cappelletto e comprende 68 saggi elaborati da 65 autori, per complessive 800 pagine circa e 80 tavole fuori testo, in cui, dalle origini ai nostri giorni, vengono tracciati molti percorsi e mostrati tanti punti di vista diversi dai quali osservare, ripensare oppure avvicinare e imparare a conoscere la storia e la vita della musica in Italia e dall'Italia verso l'Europa e il mondo. 'Letteratura' è diretto da Giulio Ferroni e propone una serie di saggi dedicati ai singoli autori e saggi di tipo tematico per un totale di 95 monografie redatte da 83 autori, per oltre 850 pagine e 80 tavole fuori testo che, seguendo tutto il percorso storico della letteratura italiana, ne mettono in luce il vario e contraddittorio confronto con l'orizzonte europeo e mondiale.