Placido, preparo Caravaggio pasoliniano

ROMA, 15 FEB - Un Caravaggio pasoliniano. Dopo 7 minuti, Michele Placido sta preparando il suo nuovo film per il cinema incentrato sulla figura del genio del Seicento e intitolato provvisoriamente 'Nel buio la tua luce', le cui riprese partiranno ad ottobre. "Sto scrivendo con Salvatore De Mola una storia che racconti Caravaggio e i suoi capolavori, l'arte e il suo contesto. Non una biografia classica", anticipa Placido. "L'idea è di raccontare, senza giudicare, la sua arte", un progetto "pasoliniano, perché tante sono le connessioni tra i due geni venuti a Roma da fuori e immersi nella vita, anche violenta, della città". Prodotto dalla Goldenart di Federica Vincenti, con la partecipazione di società francesi, spagnole e tedesche, 'Nel buio la tua luce' vuole essere un "film indipendente, scandalosamente arrabbiato come fu la vita di Caravaggio". Nel cast ci saranno attori professionisti e non, "come del resto erano i modelli, clochard e prostitute, dei capolavori del pittore la cui vita era sempre ai margini".