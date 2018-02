'Dentro la notte', il singolo di Verano

MILANO, 15 FEB - Si intitola 'Dentro la notte' il singolo con cui la cantautrice Anna Viganò in arte Verano ha svelato la prossima uscita del suo primo LP in primavera. A quasi due anni dal precedente EP eponimo, contraddistinto da una produzione elettronica, l'artista bresciana si riaffaccia oggi con un brano che segna un ritorno alle chitarre elettriche e a una scrittura elegantemente pop. La canzone anticipa in questo senso l'album di cui è il primo estratto, che verrà pubblicato ad aprile da 42records. Della produzione del disco si sono occupati Giacomo Fiorenza e l'acclamato cantautore Colapesce, che ha anche partecipato alle registrazioni in veste di musicista e che ha firmato alcuni dei brani insieme con Verano. La cantautrice presenterà l'album in anteprima il 16 febbraio a Milano, nel corso del primo appuntamento di 'Mi Ami Ora' presso Santeria Social Club.(ANSA).