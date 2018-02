Sottodiciotto omaggia i Manetti Bros

TORINO, 15 FEB - I Manetti Bros, che hanno fatto incetta di candidature alla 62/a edizione dei David di Donatello per il loro ultimo film 'Ammore e malavita', raggiungendo la cifra record di 15 nomination (tra cui miglior film, regia, sceneggiatura, musica), saranno ospiti della 19/a edizione di Sottodiciotto Film Festival & Campus, in programma a Torino dal 16 al 23 marzo. Ai due fratelli registi, presenti a Torino il 17 e 18 marzo, il Festival dedica uno omaggio proiettando 5 titoli, in cui spicca il ruolo della musica, sempre fondamentale nel cinema dei Manetti e tema ricorrente di Sottodiciotto & Campus 2018. Accanto al pluricandidato musical in salsa partenopea - camorristica 'Ammore e malavita', vengono riproposti 'Zora la vampira', del 2000 con Carlo Verdone e Micaela Ramazzotti; il noir 'Piano 17' (2005), il fantascientifico 'L'arrivo di Wang' (2011), il lungometraggio d'esordio in parte ambientato sotto la Mole, 'Torino Boys' (1997). Oltre ad una selezione di videoclip.