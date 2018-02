Riapre a Modena Torre Ghirlandina

MODENA, 15 FEB - Riapre al pubblico sabato 17 febbraio la Ghirlandina, torre simbolo di Modena, dopo i lavori di restauro, ripristino, adeguamento e rinnovo arredi e impianto elettrico, che hanno interessato in particolare l'ingresso e l'area di accoglienza e biglietteria. Ora l'ambiente che accoglie i visitatori è più gradevole e meglio organizzato per l'esposizione di materiale informativo, con una postazione di reception e biglietteria protetta, più confortevole e calda per il personale. Altri lavori proseguiranno nell'interrato senza interferire con le visite. Da questo fine settimana, dunque, è nuovamente possibile salire sulla Torre, parte integrante del sito Unesco patrimonio dell'umanità con il Duomo, piazza Grande e con i palazzi in affaccio, a partire da Palazzo Comunale e Arcivescovado. Riprende anche l'attività di animazioni e visite guidate all'interno della Ghirlandina, che nel periodo dei lavori avevano dato vita a itinerari guidati che raccontavano la Torre e il Duomo dall'esterno.