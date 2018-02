Baby-G, un orologio per ragazze toste

ROMA, 15 FEB - Hub e Casio lanciano Baby-G l'orologio per ragazze attive e dal carattere forte, shock- resistant, grazie a una tecnologia avanzata che lo rende indistruttibile. L'orologio per 'unbreakable girls' che amano vestire sportivo e fare fitness è stato lanciato sul canale Instagram e sulla pagina Facebook di Baby-G Italia, gestiti da Hub con l'obiettivo di costruire una community di ragazze italiane che ogni giorno cercano ispirazione. Per realizzare contenuti originali sono stati ingaggiati giovani professionisti provenienti dal mondo dell'arte, della grafica e della fotografia. Tutte le attività previste, tra cui i contenuti dedicati alle piattaforme social, la selezione delle influencer, gli eventi che verranno organizzati nei prossimi mesi, la selezione delle media partner e le future collaborazioni con altri brand, seguono un'idea: ogni ragazza è indistruttibile.