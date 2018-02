Lorenzo Baglioni, esce album Bella,Prof!

ROMA, 15 FEB - Dopo la partecipazione al festival di Sanremo, e il boom di visualizzazioni del brano "Il Congiuntivo", oltre 7 milioni e mezzo, esce il 16 febbraio "Bella, Prof!", il debutto discografico di Lorenzo Baglioni per Sony Music. L'album è composto da 12 tracce dedicate a 12 materie scolastiche differenti che, sullo stile del brano presentato sul palco dell'Ariston "Il congiuntivo", gioca con ironia portando avanti intenti didattici precisi. Il disco, infatti, nasce come una provocazione nei confronti della didattica 'classica', proponendo con ironia un'alternativa, in cui gli argomenti seriosi vengono trattati in maniera leggera attraverso due assi vincenti della comunicazione: la musica e la comicità. "Bella, Prof!" è un progetto articolato che si esprime attraverso differenti piani di narrazione: musicale - con l'uscita dell'album - televisivo - con l'omonimo programma tv in onda su Sky Uno e live - con un tour nei teatri italiani, al via il 14 marzo da Bologna.