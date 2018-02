Serata Pink Floyd Legend a Milano

MILANO, 15 FEB - Un ensemble di 200 artisti porterà in scena il 26 febbraio, al Teatro Arcimboldi, "Atom heart mother" il capolavoro dei Pink Floyd uscito nel 1970. A proporre l'album dal vivo i Pink Floyd Legend, l'unica formazione che esegue la lunga suite nella versione integrale, accompagnata, come nell'originale, da Coro e Orchestra. I Pink Floyd Legend, dopo un primo set in cui suoneranno (nella loro classica formazione) alcuni tra i più grandi successi del gruppo britannico, riproporranno l'esecuzione integrale della celebre suite accompagnati dal Legend Choir, un ensemble vocale composto da 180 elementi oltre a una sezione orchestrale composta dagli Ottonidautore e dal Quartetto Sharareh (quartetto d'archi tutto al femminile) tutti diretti dal maestro Giovanni Cernicchiaro. Ad accompagnare l'esecuzione, i video dell'epoca proiettati su schermo circolare di 5 metri e Algie, il grande maiale gonfiabile, tante volte comparso sui set dei Pink Floyd.